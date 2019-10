Al via l'affidamento della gestione del Parco Florida, Catalano: "Frutto del lavoro fatto dal centrosinistra"

La consigliere comunale del Pd Catalano interviene in merito all'affidamento del Parco Florida ad un'associazione esterna che si occuperà della gestione e sorveglianza del parco. Il bando, andato due volte deserto, si è poi concluso positivamente ed ora l'iter è terminato con la consegna delle chiavi del parco da parte dell'amministrazione Masci.

La Catalano ricorda come sia stata la giunta di centrosinistra ad avviare l'esperienza della gestione di soggetti esterni per i parchi cittadini, come avvenuti per Villa Sabucchi e Villa de Riesis:

Tra gli impegni assunti dall'associazione, infatti, c’è quello della pulizia delle aree da eseguirsi tutti i giorni, quello della manutenzione del manto erboso ogni quindici giorni e la potatura di piante ed arbusti con cadenza semestrale. Prevista inoltre la presenza giornaliera per il controllo delle attività del parco, in tutte le ore di apertura del parco al pubblico.

L'associazione ha annunciato di voler collaborare con le vicine scuole e per il potenziamento delle strutture dedicate ai giochi, con chiara tendenza verso il tema del mare, nonché l’allestimento di luoghi di ricarica di dispositivi con energia solare per cellulari.

Sarà inoltre inserita una rete Wifi, aree per l'allenamento fisico, un chiosco di 32 mq ecosostenibile.