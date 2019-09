Aeroporto, guerra dei taxi: scoppia il "derby istituzionale" fra Pescara e Chieti

Pronti ad un "derby istituzionale" fra Pescara e Chieti per la questione dei taxi all'aeroporto. Il M5s di Chieti interviene in merito alla polemica scoppiata dopo l'assegnazione, da parte del presidente della Regione Marsilio, di alcuni stalli ai tassisti teatini che ha provocato la protesta dei colleghi pescaresi.

In particolare, i pentastellati replicano al consigliere comunale Udc di Pescara Pignoli che aveva fin da subito sostenuto la protesta dei tassisti pescaresi, e che ha presentato un ordine del giorno al consiglio comunale di Pescara sulla vicenda. Secondo il M5s, che non ama i campanilismi, occorre però tutelare i lavoratori teatini e la città di Chieti dopo le privazioni e penalizzazioni già subite negli ultimi mesi ed anni sottolineando che il decreto di Marsilio è perfettamente legittimo come previsto dalla legge.

Se la soluzione adottata dal Presidente Marsilio dovesse continuare ad esser fatta oggetto di sterili e campanilistiche iniziative da parte dei rappresentanti istituzionali della città di Pescara a Chieti non resteremo a guardare e faremo di tutto per coinvolgere anche le altre forze politiche presenti in Consiglio comunale per tutelare la dignità di Chieti, anche se questo dovesse significare dar vita ad un derby istituzionale a suon di provvedimenti, in difesa non solo della categoria dei conducenti dei taxi teatini e dei loro diritti ma di tutta la città

Ricordiamo che il consigliere Pignoli aveva partecipato alle giornate di protesta indette dai tassisti pescaresi dopo la decisione presa dal presidente della Regione, parlando di una scelta sbagliata e che va a penalizzare senza motivo gli operatori della nostra città. Anche l'assessore Di Nisio ed il sindaco Masci si erano schierati con i lavoratori pescaresi.