Acque di via Leopardi non balneabili, Stella (M5S) presenta un'interrogazione

“Le acque di balneazione sottese al nuovo punto di prelievo antistante via Leopardi dovrebbero essere vietate permanentemente alla balneazione. Invece la Regione, con una valutazione su cui ho molti dubbi, ha classificato le stesse acque come n.c. ponendo un divieto temporaneo di balneazione”.

Così la consigliera regionale del M5S, Barbara Stella, che presenterà un'interrogazione al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sulla delibera che approva la classificazione delle acque per la stagione balneare 2019:

“Anche quest’anno a Pescara le condizioni delle acque in alcune zone sono problematiche - dice l'esponente pentastellata - Nonostante sul portale delle acque sembri che la situazione sia migliorata rispetto agli anni precedenti, la realtà è ben diversa. Le acque monitorate di via Leopardi sono le stesse acque sottese al vecchio punto di prelievo di via Balilla, che per 5 anni consecutivi sono state classificate come scarse. Il dubbio sulla balneabilità è più che fondato”.