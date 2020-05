Acque di balneazione, Stella: “Riportare la classificazione corretta su via Leopardi”

Sulla qualità delle acque di balneazione, la consigliera regionale del M5S Barbara Stella parla della zona antistante via Leopardi e lancia un monito: “Gli errori della scorsa stagione non devono ripetersi anche quest'anno”.

Sotto la lente d'ingrandimento finisce la delibera di giunta n. 289, con cui vengono definiti i criteri per determinare il divieto di balneazione e la relativa gestione delle acque del nostro litorale:

“Analizzando la delibera - dice Stella - salta subito all’occhio che i problemi riguardanti la qualità delle acque non sono stati affatto risolti, ma permangono tuttora; tuttavia la Regione e gli uffici tecnici di supporto non hanno perso l’abitudine ad utilizzare degli articolati stratagemmi per aggirare la ratio della normativa europea”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'esponente pentastellata fa poi notare che “anche quest’anno permane la classificazione “n.c.” delle acque di Pescara, nella zona antistante via Leopardi, come anche lo scorso anno, ignorando totalmente la classificazione ereditata dagli anni precedenti e, soprattutto, facendo finta di niente di fronte ad acque di balneazione che ogni anno risultano spesso non balneabili”. Pertanto, Stella invita la giunta Marsilio “a correggere questo errore evidente e riportare la classificazione corretta su via Leopardi a Pescara”.