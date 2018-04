Acerbo (Rifondazione Comunista): "Solidarietà ai lavoratori di Sistema srl"

Parla il segretario nazionale: "Incredibile che in questi anni non sia stata individuata una soluzione positiva. La cosa non stupisce visti i risultati ottenuti dal duo D'Alfonso-D'Alessandro che, dopo aver inondato i cittadini di promesse, ora sono fuggiti a Roma"