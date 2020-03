Acerbo di Rifondazione Comunista attacca i consiglieri comunali di centrosinistra: "Hanno votato la mozione antiabortista"

Duro attacco del segretario nazionale di Rifondazione Comunista Acerbo e di Viola Arcuri del comitato politico nazionale ai consiglieri di centrosinistra del Comune di Pescara, in particolare del Pd, Articolo Uno - Mdp per la questione della votazione sulla mozione riguardante la piantumazione di un albero per ogni bimbo mai nato a Pescara.

La mozione, lo ricordiamo, è stata presentata dal consigliere Scurti ed ha sollevato polemiche in quanto ritenuta strumentale per una campagna antiabortista. Secondo Acerbo, la mozione è stata votata dai consiglieri di centrosinistra compresa la candidata sindaco Slocco e dai consiglieri PD.

Per votare una cosa del genere bisogna essere completamente estranei all'intera storia della sinistra e dei movimenti delle donne. Questo voto è figlio non solo di un vuoto politico-culturale enorme ma anche di una politica ridotta a far carriera. Non ci sfugge che a motivarlo non sono valori ma la ricerca del consenso da parte dell'associazionismo cattolico più reazionario.

Noi di Rifondazione paghiamo un duro prezzo in termini di isolamento ma davvero non riusciamo a vedere in questo film horror un argine alla destra.

Auspichiamo che il Pd e Articolo Uno Mdp in un sussulto di dignità procedano all'espulsione di chi ha votato questa schifezza e che ne chiedano le dimissioni dal Consiglio.

Secondo Acerbo, ex consigliere comunale di Pescara, occorre protestare e manifestare l'otto marzo chiedendo lo stop alla mozione e le dimissioni di chi l'ha votata:

La cosa più grave è che non c'è stato neanche un voto contrario. Solo l'ignavia di quattro non votanti e di un astenuto/a. La cosa non ci stupisce: a Pescara la sinistra in consiglio non c'è grazie al voto utile.

Il consigliere Di Iacovo ha fatto sapere che, assieme al consigliere Pagnanelli, non ha votato la mozione.