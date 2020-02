Scoperto un accampamento sotto la pista ciclabile del lungofiume nord - FOTO

Un accampamento di fortuna con tanto di tendine, letti, coperte, stoviglie e bucato negli spazi presenti sotto alla pista ciclabile del lungofiume nord, nella zona vicina all'ex circolo canottieri. È la scoperta fatta questa mattina dalla commissione sicurezza del Comune, presieduta da Armando Foschi, dopo le segnalazioni ricevute da alcuni cittadini sulla presenza di disperati e senzatetto.

Presenti anche l'assessore Sulpizio e il maggiore della polizia municipale Silvestris:

Da un lato ci sono 7 valige piene di materiale, accanto un letto, e subito dopo una sorta di dispensa, con scatolame vario di cibo e anche alimenti per animali. Quindi delle ciabatte e una borsa da donna, del bucato lasciato in una bacinella, e altro materiale, il tutto protetto da una tendina che, evidentemente, viene tirata di notte per garantire un minimo di riservatezza. È chiaro che, al di là del timore espresso dai cittadini, un simile accampamento non può essere tollerato innanzitutto a tutela di quei senzatetto che vivono sotto la pista ciclabile, e che vanno protetti e assistiti in nome della loro dignità e sicurezza: dormire sotto una pista ciclabile, in mezzo alla strada, esposti a ogni genere di pericolo, non è certamente ammissibile

Foschi ha ricordato che il Comune ha aperto un dormitorio in via Lago Sant'Angelo, e per questo ora si interverrà per cercare di dare assistenza alle persone che vivono in quell'accampamento, che per ovvi motivi di decoro e pubblica sicurezza non è accettabile e verrà smantellato