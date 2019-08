Nuovi accampamenti e degrado in piazza Primo Maggio, la denuncia di Foschi [FOTO]

Nuovo accampamento e degrado in pieno centro a Pescara in piazza Primo Maggio dove diverse le persone che vivono all'aperto nei giardinetti adiacenti al museo "Vittoria Colonna".

A denunciare questa situazione è il consigliere comunale Armando Foschi della Lega che chiede la convocazione urgente della Commissione Ordine pubblico e Sicurezza, presieduta dal prefetto.

Sul posto tornerà nuovamente anche la commissione Sicurezza, di cui Foschi è presidente, per un sopralluogo.

In seno alla Commissione Ordine pubblico e Sicurezza invece l'esponente del Carroccio chiederà come le Forze dell’Ordine e le Istituzioni intendono muoversi per arginare il fenomeno e garantire la vigilanza nell’area.

Questo quanto denuncia Foschi: