Abusivi nelle case popolari, Pettinari al sindaco Masci: "La legge per gli sfratti già esiste"

La legge per sfrattare gli abusivi esiste, va solamente applicata. Così il consigliere regionale Pettinari replica alle dichiarazioni del sindaco Masci in merito alla questione del ripristino della legalità nelle case popolari di Pescara, ricordando che la legge regionale è stata migliorata con gli emendamenti del M5S nella passata legislatura, e che la Regione con la giunta Marsilio ha appena stanziato una cifra irrisoria che non riuscirà a risolvere il grave problema che si registra a San Donato, Rancitelli, Via Rigopiano, Fontanelle, Borgo Marino Sud

Se, come è successo in precedenza, saranno utilizzati per sfrattare i cittadini in difficoltà, magari anziani che sono morosi sull’affitto, lasciando indisturbati i boss di quartiere che invece utilizzano le case per delinquere e seminare il terrore nelle periferie, non faremo sconti a nessuno.

Non dimentichiamo, infatti, che fu proprio il centro destra nella scorsa legislatura regionale ad avallare l’approvazione della sanatoria per gli occupanti senza titolo. Ovvero coloro che detengono illegalmente un alloggio di edilizia residenziale pubblica ottenuto con l’occupazione ma senza aver sfondato la porta. A quella sanatoria ci siamo opposti con fermezza, ma l’allora maggioranza di centro sinistra trovò l’appoggio del centro destra, creando così un enorme danno alla lotta per la legalità nelle case popolari.