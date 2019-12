Dalle istituzioni al riciclo creativo e alle stampanti 3D: al via "AbruzzoTalk" del M5s

Quattro appuntamenti nei capoluoghi di provincia abruzzesi, dove incontrare i portavoce ed esponenti locali del M5s, per un nuovo format dedicato ai cittadini dal nome "AbruzzoTalk". Presentata l'iniziativa voluta dal gruppo consiliare regionale pentastellato, che si terrà per quattro domeniche consecutive. A Pescara appuntamento il 29 dicembre in piazza della Repubblica.

Uno spazio dedicato al confronto "viso a viso" diretto con i cittadini per raccogliere e lanciare idee, per mostrare il lavoro fatto dai rappresentanti istituzionali con tre gazebo tematici.

In quello centrale si parlerà dei temi di stretta attualità che riguardano i singoli territori ed il lavoro svolto all’interno di Regione Abruzzo dal M5S. Qui i cittadini incontreranno Portavoce di ogni ordine e grado, per dialogare e confrontarsi sulle priorità da affrontare per migliorare la qualità di vita delle persone. Inoltre, per approfondire temi specifici, verranno installati i 'TalkPoint', aree tematiche nelle quali saranno approfonditi gli argomenti di maggior rilevanza per il territorio nel quale l'evento viene svolto.

Gli altri due gazebo, invece, saranno dei veri e propri laboratori: uno sarà dedicato alle fake news incontrollate sulla rete, con l'educazione ad una corretta informazione su internet. Nell'altro si parlerà d'ambiente e riciclo, con l'allestimento di una stampante 3d dimostrando che si possono creare nuovi oggetti con la plastica già utilizzata.

I consiglieri regionali hanno aggiunto: