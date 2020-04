L'Abruzzo al primo posto in Italia per lo smart working dei dipendenti regionali

Abruzzo al primo posto in Italia per lo smart working dei dipendenti regionali. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Liris, analizzando i primi dati di monitoraggio forniti dalla funzione pubblica sul lavoro da casa disposto per i dipendenti pubblici italiani con l'emergenza Coronavirus.

L'Abruzzo è in testa alla classifica sia per la percentuale di lavoratori che per il tempo, avendo predisposto l'attivazione di questa modalità ad inizio marzo, prima del decreto del 10 marzo del governo:

"L'Abruzzo figura in cima all'elenco, con una percentuale pari al 100% dei dipendenti in modalità smart working, fatte salve specifiche esigenze lavorative che richiedono la presenza fisica negli uffici. Il provvedimento con cui il dipartimento risorse umane della Giunta regionale, ha disposto lo svolgimento del lavoro a distanza per i dipendenti dell'ente porta la data del 5 marzo scorso, esattamente il giorno successivo a quanto indicato dal Ministero"

Ricordiamo che anche gli altri enti pubblici fra cui il Comune, hanno attiviato (compatibilmente con la funzione richiesta) il telelavoro da casa per i propri dipendenti, con l'ufficio anagrafe comunale che offre quasi tutti i servizi per i cittadini online, potendo richiedere documenti e certificati direttamente da pc o smartphone e tablet.