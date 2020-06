Anche l'Abruzzo ora ha il suo comitato tecnico scientifico per la fase 2: i nomi dei 10 esperti

Un team di dieci professionisti per il comitato tecnico scientifico abruzzese, per sottoporre alla giunta regionale ed al consiglio regionale proposte, misure e progetti per il rilancio dell'economia regionale. Il presidente del consiglio regionale Sospiri ha salutato questa mattina i componenti del comitato, istituto con la legge 9, in occasione della prima riunione.

Il gruppo di lavoro è composto da Giuseppe Mauro, Christian Corsi, Daniele Giangiulli, Vincenzo Di Baldassarre, Donatella D'Amico, Pasquale Marchese, Rocco Micucci, Sandro Sala, Benigno D'Orazio e Marco Fracassi. La riunione si è tenuta in videoconferenza e Sospiri ha delineato i confini entro quali si muoverà il comitato, con la massima autonomia possibile.

Non abbiamo risorse illimitate e confidiamo nelle vostre abilita' ed esperienze professionali per meglio definire quelle strategie a sostegno delle imprese e delle famiglie abruzzesi

Fra i compiti più urgenti, la riprogrammazione dei fondi europei per il microcredito alle imprese, studiare strategie di spending review, di miglioramento del sistema bancario ed accesso al credito, sostegno alle famiglie. La prossima riunione si terrà l'11 giugno in consiglio regionale a Pescara, durante la quale saranno nominati un presidente, un vicepresidente ed un segretario.