La gioia di Maurizio Acerbo: "Sono felice per l'abolizione dei doppi vitalizi"

Il pescarese Maurizio Acerbo, ex consigliere regionale oggi segretario nazionale di Rifondazione Comunista, esulta dopo che è stato approvato all'unanimità il disegno di legge che introduce una rimodulazione dei vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali abruzzesi e il divieto di cumulo.

Ecco cosa dichiara Acerbo in una nota:

"Tanti anni fa lanciai presentai la proposta di legge per l'abolizione dei doppi e tripli vitalizi. Era il 2011. Oggi finalmente con tanto ritardo il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha abrogato questo privilegio assurdo. Peccato aver perso tutto questo tempo. Avremmo risparmiato molti soldi. Le idee giuste non vanno mai sole per il mondo".