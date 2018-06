Abbattimento querce di via delle Fornaci, Acerbo: "I cittadini fanno bene a opporsi"

"Le cittadine e i cittadini che protestano contro il taglio di due querce in strada delle Fornaci hanno ragione. L'amministrazione comunale ha torto sul piano del merito e del metodo".

Non ha dubbi sulla vicenda Maurizio Acerbo, ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista, che aggiunge:

"Questa volta non c'era in ballo neanche una valutazione sulla sicurezza come in altre occasioni. Semplicemente si è decisa un'opera senza consultare i cittadini. L'amministrazione comunale, prima di appaltare un progetto che prevede l'abbattimento di due querce, avrebbe dovuto consultare la cittadinanza. Purtroppo a Pescara non ci sono più i consigli circoscrizionali che un tempo venivano consultati e solitamente invitavano i residenti a discuterne prima di dare il proprio parere. Non è stata ricostituita nemmeno la consulta dell'ambiente che avevamo istituito più di 10 anni fa".

Acerbo boccia senza mezzi termini il comportamento avuto dall'amministrazione Alessandrini, alla quale "non è venuto neanche in mente di convocare un'assemblea per illustrare ai residenti il progetto. Dopo che è stato approvato e appaltato i cittadini scoprono che il Comune prevede di abbattere due querce. Il Comune a questo punto dice che non si può fare nulla". L'ex consigliere comunale avanza più di un dubbio in merito alla scelta dell'amministrazione: