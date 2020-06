Dalla giunta regionale altri 2,5 milioni per i bonus destinati alle famiglie in difficoltà: ecco a chi saranno erogati

La giunta Marsilio, nella seduta odierna, ha deciso lo stanziamento di altri 2,5 milioni di euro destinati ai bonus per le famiglie abruzzesi in grave difficoltà economica a causa del Coronavirus. Il provvedimento mira ad assegnare un bonus di 800 euro per ogni nucleo familiare con almeno due figli a carico. Nei prossimi giorni partirà la procedura di erogazione assieme agli altri 7 milioni di euro stanziati nella legge "Cura Abruzzo 2" che di fatto permetterà di dare un contributo anche a coloro che non erano rientrati nelle prime graduatorie.

"L'obiettivo prioritario dell'amministrazione regionale e' sostenere le fasce piu' deboli in questa situazione di grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del Covid 19 e assicurare un sostegno a famiglie e persone in difficoltà da liquidarsi gia' dalla prossima settimana" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che la legge "Cura Abruzzo 2" prevede uno stanziamento complessivo di 70 milioni di euro di cui 40 a fondo perduto.