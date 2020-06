In arrivo oltre 7 milioni di euro per 207 scuole abruzzesi. Serviranno per la ripresa dell’attività didattica e lo svolgimento dell’anno 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica. Gianluca Vacca, capogruppo della commissione cultura e istruzione alla Camera, esprime soddisfazione parlando di "una somma importante con cui si può fare tanto":

"Il governo sta lavorando incessantemente per garantire ai nostri figli la ripresa dell'anno scolastico e il suo svolgimento in sicurezza. Questi fondi previsti dal decreto Rilancio ne sono l'esempio come anche tutti i provvedimenti contenuti nel Decreto Scuola, approvato giorni fa alla Camera".

Vacca ha poi aggiunto: "Ci siamo trovati a fronteggiare una situazione emergenziale unica del suo genere, e credo che questo Governo si sia dimostrato attento alle esigenze dei ragazzi come mai accaduto prima. Continueremo a lavorare per migliorare sempre più la situazione delle scuole italiane, è un impegno che abbiamo verso il personale e verso i ragazzi che devono formare la loro struttura culturale in ambienti sereni e adeguati".