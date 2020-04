25 aprile, la liberazione dalla quarantena: la proposta del Movimento di resistenza nazionale

25 aprile, la liberazione dalla quarantena: scendere per un'ora a festeggiare il calo dei contagi da Covid 19. Nasce "Mrn", il Movimento di resistenza nazionale di Salvatore Marino, l'avvocato Luca Di Carlo e il senatore Domenico Scilipoti, per la ricostruzione dell'Italia.

Tutti in piazza, nel proprio paese o città, con il rispetto delle distanze e con le mascherine, per dare un messaggio positivo per quello che sarà un vero e proprio movimento per la rinascita italiana dalla depressione economica che ci aspetta, e che sarà peggio di quella del 1929.

Per informazioni: 339-1687953. Il popolo sovrano, unito, resisterà all'apocalisse economica che ci sarà. A fine manifestazione si terrà una diretta via Skype con vari collegamenti con i simpatizzanti di tutta Italia.

