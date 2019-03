Comuni per l’Europa, parteciperà anche Pescara

Anche Pescara parteciperà alla mobilitazione per l'Europa lanciata da Romani Prodi sulle pagine de "Il Messaggero" e che interesserà il 21 marzo diversi comuni italiani, in occasione del primo giorno di primavera e del giorno di San Benedetto, patronio D'Europa.

Lo ha fatto sapere il sindaco Alessandrini che ha ricordato di essere un europeista convinto fin da ragazzo:

Non è pensabile l’idea di uscire dall’Ue, così come non pensabile immaginare un’Europa senza un Paese che ha contribuito alla sua nascita. La mobilitazione serve a rafforzare le identità politiche degli stati membri e fondatori, in un periodo di foga e confusione, fra il sovranismo imperante e l’antieuropeismo gridato, che potrebbe danneggiare la nostra storia e la democrazia

La bandiera è di certo il mezzo più convincente dell’unione fra popoli, prima che fra Stati, per il suo significato etico, politico, economico e sociale. Forse esporla non sarà un gesto rivoluzionario, però ci riconsegnerà certezze di cui abbiamo bisogno, per portare avanti le storie dei nostri territori