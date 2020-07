Via libera ai 20 milioni di euro di contributi a fondo perduto della Regione per le imprese abruzzesi

La giunta regionale Marsilio ha sbloccato i 20 milioni di euro di contributi a fondi perduto destinati alle imprese abruzzesi per l'emergenza economica dovuta al Coronavirus. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri, a seguito del rendiconto approvato dalla giunta con un attivo di 37 milioni di euro.

Sospiri ricorda che il centrodestra in pieno lockdown quando l'Italia e il mondo si erano fermati per tre mesi a causa del virus, aveva già pensato alla norma "Cura Abruzzo 2" concentrando gli sforzi economici per le piccole medie imprese abruzzesi e per le partite iva, lo zoccolo duro dell'economia regionale.

Somme che il mondo produttivo non dovrà restituire, ma potrà impiegare per risollevarsi e buttare il cuore oltre l'ostacolo. Nella legge avevamo previsto che, oltre alla riprogrammazione dei fondi europei, avremmo cofinanziato il fondo con una parte dell'avanzo derivante dal rendiconto, 20 milioni di euro. La previsione era perfetta, visto che l'avanzo derivante dal rendiconto è pari a 37milioni di euro, oggi noi possiamo mettere a disposizione del nostro mondo produttivo una somma complessiva di circa 40milioni di euro che immetteremo nel nostro mercato.

Sospiri ricorda che inizialmente si prevedeva di sbloccare la cifra entro il 31 maggio ma un minimo ritardo in un periodo ancora d'incertezza e d'emergenza, è più che accettabile.