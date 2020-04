In arrivo 120 milioni di euro per la sanità abruzzese, il Pd: "Subito il piano operativo per sbloccare i fondi"

All'Abruzzo arriveranno circa 120 milioni di euro in più per il comparto sanità, frutto del riparto regionale dei 4 miliardi previsti per il 2020 dal piano sanitario nazionale (circa 90 milioni) e circa 31 milioni dei fondi nazionali già stanziati per l'emergenza Covid19 nei vari decreti fra cui quello "Cura Italia".

La metà dei 31 milioni di euro saranno dedicati al personale sanitario e le convenzioni da integrare con le cliniche private per la lotta al Covid. Questi fondi, spiega il capogruppo Pd al consiglio regionale Paolucci, sono già nelle casse della Regione ma potranno essere utilizzati solo quando sarà inviato al Governo un programma operativo che non è ancora stato redatto secondo il consigliere d'opposizione. A quanto pare, i dirigenti regionali però avrebbero già preparato i documenti tecnici e la variazione di bilancio per il loro utilizzo.

Per questo, Paolucci chiede al governatore Marsilio ed all'assessore Verì di conoscere il cronoprogramma e gli interventi previsti per il potenziamento del personale sanitario:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mai come in questo momento occorre intervenire con celerità, quindi bisogna immediatamente avere un piano operativo per sbloccare i fondi ed utilizzarli sul territorio. Rinnovo alla Giunta regionale l'appello a fare le nomine nelle Asl di Teramo e Pescara e negli altri settori nevralgici del settore