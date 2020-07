Consegnata al sindaco la petizione per il Rampigna

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, i componenti della giunta e del consiglio comunale di Pescara e l'onorevole Gianluca Vacca (ex sottosegretario ai beni culturali) hanno ricevuto una copia dell'appello lanciato di recente dalla pagina social Pescara Segreta a sostegno della continuazione degli scavi nel Rampigna e la realizzazione in loco del primo parco archeologico della città. In pochi giorni, la petizione ha raccolto il sostegno di ben 2113 cittadini desiderosi di difendere il sito archeologico dal progetto di riapertura del campo sportivo portato avanti dal Comune.

Tra i firmatari, numerosi cittadini dell'area metropolitana ed anche Pescaresi emigrati all'estero, forse consapevoli della ricchezza culturale ed economica che la valorizzazione di un sito storico di tale portata può generare, ma anche delle troppe ferite inflitte in passato alle testimonianze del passato della nostra città.