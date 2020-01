Km0 made in Abruzzo: dal mercato a casa tua con pochi semplici click

È proprio vero che il mondo è cambiato. Tutto si evolve, sì, ma non sempre in meglio. Pensate all'alimentazione: oggi sulle nostre tavole compaiono prodotti che provengono letteralmente dall'altra parte del mondo, spesso senza le dovute garanzie di tracciabilità e qualità. Un tempo si mangiava ciò che concedeva l'orticello dietro casa e, ciò che mancava in esso, lo si trovava al mercato. Qui si acquistavano prodotti locali, genuini e salutari. Ancora non si parlava di km0 ma, di fatto, il mercato era questo. Lo è sempre stato.

In seguito, anche i mercati sono cambiati. La concorrenza della grande distribuzione si è fatta micidiale e i tentacoli della globalizzazione sono arrivati anche tra i suoi banchi, con frutta esotica dai nomi strani, tanto diversa dai prodotti della nostra terra. Buona, per carità, ma avete mai provato a mangiarla nel paese d'origine? Tutta un'altra cosa. Già, perché anche laggiù, dall'altra parte del mondo, il prodotto, quando è a km0 è più buono e genuino.

E allora, se si ha la fortuna di vivere in Abruzzo, mangiare sano e nostrano è quasi d'obbligo. Lo storico mercato di Pescara Portanuova ci ha da sempre abituato ai suoi prodotti dell'ortofrutta saporiti e di qualità, proprio perché a km0. Il banco di riferimento è sempre stato quello di Gerarda e Marcello, vere e proprie anime del mercato con i loro sorrisi, i loro consigli per cucinare al meglio i prodotti della terra e i loro clienti sempre soddisfatti.

Ebbene, dopo quasi 40 anni di mercato, Gerarda e Marcello l'hanno capito: il mondo è cambiato e, con esso, anche il mercato. E hanno deciso di rinnovarsi, proponendo la loro storica vetrina di ortofrutta anche online e portando la filosofia del km0 sul web. Con l'e-commerce di frutta e verdura G&M, oggi i prodotti tipici e genuini del territorio abruzzese arrivano, quindi, direttamente sulle nostre tavole a domicilio in 24h, con pochi semplici click. La consegna a casa è ovviamente gratuita e garantita non solo a Pescara, ma anche a Montesilvano, Spoltore, Francavilla al mare, Silvi, San Giovanni Teatino e zone limitrofe.

Con l'e-commerce del km0 di G&M, il tradizionale mercato si è quindi evoluto e innovato, entrando a pieno titolo nell'era digitale e riuscendo a tingere di colori, odori e sapori della nostra terra qualcosa di naturalmente immateriale come il web.

Insomma, il mondo è cambiato. Noi siamo cambiati. Oggi vogliamo tutto e subito: qualità, rapidità, comodità. Gerarda e Marcello ci hanno visto lungo e l'esperienza ha insegnato loro a capire la propria clientela con le sue nuove esigenze. L'e-commerce G&M è proprio questo: una garanzia di comodità e sicurezza nell'acquisto e di rapidità del servizio a domicilio, senza far mancare mai la qualità del km0 che li ha sempre contraddistinti.

Gerarda e Marcello ci mettono l'anima... ora anche in digitale e su Facebook, Instagram e Linkedin