È in Abruzzo il centro commerciale più divertente e natalizio che ci sia!

Cosa sarebbe il Natale senza un calendario fitto di appuntamenti per i bambini. Ad attenderli, ogni giorno fino all'Epifania, nientemeno che lui, Babbo Natale, a disposizione per farsi fotografare con i più piccoli e per aprire le porte della sua Fabbrica dei giochi. E che dire dei suoi simpatici amici? Mai sentito parlare dell'Elfo Regalone o delle Nataline? Forse allora vi suonerà più familiare la mitica renna Rudolph? Ebbene, quest'anno avrete la possibilità di conoscerli tutti di persona al Centro ipercoop d'Abruzzo, in Località Persiceto, dove vi aspettano giorni carichi di eventi e di divertenti attività per grandi e piccini.

La festa, infatti, è già cominciata, tra favole animate, live show e gare di dolci tipici. Ma per fortuna è ancora ben lungi dal terminare, perché fino al 6 gennaio le occasioni di divertirsi non mancheranno: tutti i weekend le Nataline, simpatiche assistenti di Babbo Natale, accoglieranno i più piccoli nella Fabbrica dei giochi di Babbo Natale, un'area laboratori dove si potrà partecipare ad attività ricreative tutte a tema natalizio. I bimbi impareranno a realizzare decorazioni in pasta di fimo per l'albero, a dare un tocco di colore creativo alle sfere di natale e a creare simpatici pompon natalizi. Parteciperanno anche a un fantastico PARTY con RUDOLPH, la prima renna di Babbo Natale, e conosceranno l'Elfo Regalone, una divertente creatura che ha in serbo tanti giochi, risate e, ovviamente, una sorpresa di Natale per tutti i partecipanti. Infine attenderanno tutti insieme l'arrivo della Befana, passando il tempo con altrettanti momenti ludici e attività a tema.

Ma l'atmosfera natalizia, si sa, non coinvolge solo i più piccoli. Anche gli adulti avranno il loro bel da fare tra un acquisto e l'altro nei tanti negozi del Centro d'Abruzzo, assistendo ai coinvolgenti live show musicali o divertendosi alle classiche tombolate che ogni anno regalano gustosi premi a marchio Coop. Senza contare l'imperdibile SILENT PARTY "AMICIZIA ON TOUR" del 15 dicembre, durante il quale gli ospiti del centro saranno invitati ad indossare delle cuffie e a ballare in uno strano ma coinvolgente silenzio musicale.

Il centro d'Abruzzo quest'anno è senza dubbio il centro commerciale più divertente e natalizio che ci sia. Un punto di incontro in cui portare i piccoli di casa a divertirsi ogni giorno con attività sempre nuove. A chi invece sfrutterà il centro per fare incetta di regali per amici e parenti, consigliamo di usufruire del servizio di confezionamento regali curato dall'associazione ALBA Onlus, che prevede un'offerta libera a sostegno del progetto "La CASA DEI SOGNI" a favore dei ragazzi autistici del territorio.

E allora, grandi e piccini siete avvisati! Al Centro d'Abruzzo vi aspetta un mese di risate, divertimento e tanti laboratori natalizi in buona compagnia. Date una sbirciata al programma completo delle attività sulla pagina Facebook, su Instagram e sul sito centrodabruzzo.com e segnatevi le date da non perdere sul calendario.

La festa è già cominciata. Babbo Natale è già arrivato! Insomma, mancate solo voi!