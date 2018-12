La movida si accende, ecco i principali appuntamenti del weekend a Pescara

Weekend natalizio per la movida pescarese. Si parte venerdì con Winile, l'appuntamento delle Torri Camuzzi e del Camuzzi Bistrot. Ogni settimana i fratelli Fuschini insieme a Giampaolo Oro propongono una gustosa cena affiancata alla musica di qualità integralmente in winile di Alex Marini.

Sabato, invece, novità della settimana: la tanto attesa Festa di Natale organizzata da Claudio Tassone (commercialista di Pescara, partner della Ct Consult) in una delle più belle e suggestive location di Spoltore, l'ex chiesa Santa Maria della Piazza. Il tema di quest’anno è Black Party. Gli ingredienti della serata sono eleganza, sano divertimento e qualche inaspettata sorpresa.

Per gli amanti del latino il Medusa di Nicola Cotellessa continua il sabato con musica, divertimento e cena. Il 4 Vele di Cardano sabato torna con la Regina della musica House, Barbara Tucker, affiancata dai dj resident Nicola Simone e Pelè con la voce di Lucas.

Il Nettuno di Stefano Cardelli, invece, si trasforma nella Fabrica del Ritmo, l'appuntamento fisso con il latino e la musica caraibica curata dallo staff del locale che questa settimana propone a cena il live di Rafael & Sheila.

Divertimento e allegria anche a Pescara Vecchia, dove a Il Diavolo & L'Acquasanta di Roberto Sabatelli non mancano ogni sera il live e la musica da disco per far divertire i presenti. Sempre in Corso Manthonè il Glam di Stefano Dottore propone nel fine settimana la doppia area musicale con commerciale e Reggaeton.

Per gli amanti della disco, il Megà dalla famiglia Vaccaro propone a cena la coverband di Vasco Rossi, mentre a seguire l'animazione di Evolution Art con la musica di Pino Titta, Jonathan Sterli, Andrea Germani e Alex Marini, per una notte indimenticabile per salutare l'arrivo del Natale.

