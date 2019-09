Eco-mobilità a Pescara: veicoli commerciali (e non) per rispettare l’ambiente

L’eco-mobilità è un argomento importante per l’intera città di Pescara: il fine è quello di risparmiare ma, soprattutto, di rispettare e salvaguardare l’ambiente. Per farlo, bisogna ricorrere a mezzi di trasporto green, che inquinano poco o niente e che consentono di muoversi anche nelle aree Ztl.

Le zone a traffico limitato, che troviamo in particolar modo in centro, hanno dato una scossa soprattutto alle aziende che proprio in queste aree hanno la propria attività e devono potersi muovere agevolmente. Ecco perché molte sono ricorse a veicoli ibridi, elettrici e anche alle bici e e-bike.

I vantaggi della mobilità elettrica

La mobilità elettrica, o e-mobility, rappresenta un passo avanti nel settore dei trasporti. I limiti alle emissioni di CO2 e altri gas ha reso necessario un cambio di rotta, con conseguente ingresso di nuove tecnologie. Ecco che ha preso piede la mobilità elettrica, che consente di ridurre drasticamente le emissioni nei centri urbani e non solo. Da non sottovalutare, inoltre, la riduzione del rumore, quindi dell’impatto acustico nelle aree centrali, e dei consumi.

Per questo motivo sul mercato troviamo diversi veicoli commerciali green pronti a soddisfare le richieste del momento e per venire incontro alle aziende, che desiderano evolversi.

Tra i furgoni troviamo il Ducato Electric di Fiat Professional, l’e-Crafter di Volkswagen, progettato proprio per spedizionieri e corrieri, e Tourneo Custom plug-in Hybrid di Ford.