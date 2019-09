I migliori pick-up: i modelli 2019

Al contrario delle mini auto e i Suv, i pick-up sono vetture molto grandi e capienti, con abitacolo vivibile e cassone posteriore porta-tutto. Diffusi moltissimo in America per vari utilizzi, tra cui anche tempo libero, in Italia chi li preferisce, lo fa per fini commerciali, scegliendoli al posto dei furgoni.

Ma c’è anche chi li usa in città, soprattutto se non abita in centro, per spostare cose ingombranti, come le biciclette. Ne esistono moltissimi, i prezzi oscillano in base al brand e alle caratteristiche e possono essere dotati di quattro ruote motrici e alimentazione gpl.

Vediamo quali sono i migliori pick-up del 2019.

Dacia Dokker Pick-Up

Il più economico è il Dacia Dokker Pick-Up, con prezzo che parte da 7.300 iva esclusa. Ha un cassone lungo 1,80m, ospita un carico fino a 675 kg ed è disponibile con alimentazione gpl.

Toyota Hilux

Giunto all’ottava generazione, Toyota Hilux è un pick-up molto diffuso specie per la sua capacità di carico fino a una tonnellata. È possibile acquistarlo nelle versioni da due o quattro porte e il prezzo parte da 16.525 euro.

Nissan Navara

Il design più accattivante è quello del Nissan Navara, che in molti acquistano anche per il tempo libero. Con cabina singola o doppia e disponibile nelle versioni da due o quattro ruote motrici. Il prezzo parte da 22.840 euro.

Fiat Fullback

Anche Fiat vanta nella sua gamma un pick-up derivato dal famoso Mitsubishi L200 e si chiama Fullback. Questo modello, con due o quattro porte, è disponibile anche con trazione integrale. È personalizzabile e ha una capacità di carico fino a una tonnellata. Il prezzo parte da 23.440 euro.

Ford Ranger

Infine vi presentiamo il più costo di questa rassegna ma anche il più venduto in Europa, per via delle sue tecnologie avanzate, quali il riconoscimento dei segnali stradali e il mantenimento della corsia: Ford Ranger. È acquistabile a partire da 26.000 euro.

