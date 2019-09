Cosa posso guidare con la patente C? Info, costo e quiz

La patente C abilita alla professione di trasportatore, perché consente di guidare veicoli commerciali adibiti al trasporto di cose, dunque camion. Ma qual è il costo, cosa è possibile guidare e come prepararsi ai quiz?

È importante sapere che con la sola patente C si può guidare un camion ma è consentito il trasporto solamente di cose in conto proprio. Per il trasporto professionale è richiesta la patente CQC, che si aggiunge alla prima.

È anche utile sapere che, dal 19 gennaio 2013, si può conseguire una patente più leggera, chiamata C1, che consente di guidare camion di limitato tonnellaggio.

Vediamo insieme tutti gli altri requisiti per ottenere la patente C, i costi e come superare l’esame.

Requisiti per ottenere la patente C

Per conseguire la patente C, o C1, bisogna essere già in possesso della patente B. L’età minima richiesta è 18 anni, anche se non si possono guidare tutti i mezzi pesanti, almeno non prima dei 21 anni. L’unico modo per aggirare questo limite, è conseguire insieme alla C, la patente CQC trasporto cose con formazione ordinaria.

Le patenti commerciali, quindi C1, C1E, C e CE, valgono 5 anni fino ai 65 anni. In seguito, per il rinnovo, bisogna verificare quali sono le condizioni.

Patente C: cosa posso guidare?

Tutti i veicoli commerciali, quindi adibiti per il trasporto di cose, ma non di persone, quindi gli autobus sono esclusi. I camion possono avere una massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero.

Con la patente C1, invece consente di guidare camion fino a 7,5 tonnellate.

Quiz e prova su strada

L’esame per la patente C, come per la B, prevede la parte scritta con 40 quesiti e la guida. Per potersi preparare al meglio alla prima fase, conviene esercitarsi con quiz per patente C, così da conoscere preventivamente le eventuali domande e le risposte giuste.

In seguito si passa all’esame pratico di guida, che va sostenuto con un veicolo con massa autorizzata pari o superiore a 12 tonnellate e massa effettiva di almeno 10 tonnellate.

Il costo

Il costo per la patente C si aggira intorno agli 800 euro, ma può abbassarsi se non si prenotano troppe esercitazioni di guida.

La patente C può essere conseguita in motorizzazione o nelle autoscuole della nostra città. Qualche contatto utile:

Autoscuola pescara Nuova, piazza Salvador Allende 15, tel. 085 9117224

Autoscuola Riunite, viale Regina Margherita 51, tel. 085 291115

Quadrifoglio Pescara, via Nazionale Adriatica Nord 349, tel. 085 72264