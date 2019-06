Perché noleggiare furgoni a lungo termine è conveniente?

Ben poche aziende acquistano veicoli commerciali di proprietà perché tanti sono i vantaggi del noleggio di furgoni a lungo termine. Quali sono? Certamente di natura economica – infatti si risparmia molto con la formula a noleggio – ma anche gestionale.

Vediamo insieme nel dettaglio i pro del noleggio a lungo termine di furgoni e altri veicoli commerciali e dove affittarli a Pescara.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è un servizio di mobilità professionale che permette a un cliente, privato o azienda, di affittare un bene e usufruirne per molto tempo. Di solito prevede un canone di locazione mensile all inclusive. Ciò vuol dire che il locatario non spenderà nulla oltre al prezzo di affitto.

Come funziona il noleggio commerciale a lungo termine?

Innanzitutto si sceglie il veicolo commerciale che si preferisce, tenendo conto delle proprie esigenze. Ad esempio, chi ha un’attività alimentare, probabilmente sceglierà un furgone con cella refrigerata.

Scelto il veicolo, si stipula il contratto scegliendo la formula più adatta che prevede una soglia di chilometraggio massimo – in questo caso c’è anche la possibilità che sia illimitato – e alla durata del nolo. È possibile che oltre la spesa mensile fissa, sia richiesta una cauzione o un pagamento iniziale.

Quali sono i vantaggi del noleggio furgoni a lungo termine?

I vantaggi sono perlopiù di natura economica, perché chi noleggia un furgone non dovrà sostenere quei costi fissi classici che si affrontano quando si ha un mezzo di trasporto di proprietà. In pratica, non si pagheranno spese di:

manutenzione ordinaria e straordinaria

bollo

assicurazione

gestione sinistri

soccorso stradale

sostituzione gomme usurate

Le spese di noleggio sono detraibili e, in più, si devono considerare anche i vantaggi di natura amministrativa e burocratica. Al termine del noleggio sarà tutto finito, ma potrete comunque confermare il veicolo, se vi serve, o sceglierne uno diverso in base alle esigenze o semplicemente.

Dove noleggiare un furgone a Pescara?

Se avete bisogno di un veicolo commerciale a noleggio, dovete rivolgervi alle agenzie che forniscono questo servizio e possono accontentare le vostre richieste.

