Le migliori app per autovelox 2019, per non superare i limiti di velocità

Per evitare di beccare una multa per eccesso di velocità, si può far ricorso alle migliori app autovelox 2019, disponibili per sistemi iOS e Android. In questo modo, una volta scaricate e in funzione, indicheranno la presenza degli autovelox lungo il tragitto.

Ce ne sono molte e sono abbastanza intuitive. Le migliori godono di un gran numero di download e recensioni positivissime degli utenti, che spesso giocano un ruolo fondamentale anche nell’aggiornamento delle mappe. Alcune app, inoltre, includono navigazione e modalità dash cam.

Waze

La app più conosciuta per il rilevamento degli autovelox è Waze, che indica la posizione delle camere fisse o segnalate da altri utenti. Consente di aggiungerne di nuove, è compatibile con i sistemi Tutor e Vergilius, che a loro volta segnalano distributori di carburante economici, Ztl e incidenti.

App per Android

App per iPhone

Autovelox Fissi e Mobili

Disponibile per dispositivi Android e iOS, Autovelox Fissi e Mobili mostra autovelox fissi, mobili e fotocamere ai semafori non solo in Italia ma anche in Europa. Sono gli stessi utenti ad aver creato l’archivio e ad aggiornarlo costantemente.

App per Android

App per iPhone

Autovelox!

Buone recensioni, facile da usare, ottima rete di autovelox fissi, mobili e sistemi per la rilevazione della velocità media, Autovelox! presenta anche la funzione background, per utilizzare l’applicazione a schermo spento o in contemporanea con un navigatore, e la possibilità di inserire nuove postazioni autovelox in tempo reale.

App per Android

App per iPhone

Autovelox Italia

Autovelox Italia è un’applicazione gratuita per Android. Il suo archivio conta circa 60.000 camere, informazioni su semafori e rilevamento delle infrazioni e sui sistemi mobili segnalati. È disponibile anche l’opzione Dash Cam con la versione Premium.

App per Android