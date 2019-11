Dispositivi antiabbandono per seggiolini auto: quale comprare?

Da giovedì 7 novembre è entrata in vigore la normativa che prevede l’uso dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini auto dei bambini. Quale modello comprare? Se ancora non l’avete acquistato, dovreste correre ai ripari sia per la sicurezza dei vostri figli, sia per non vedersi recapitare una bella multa, e non solo.

A causa delle tante dimenticanze di piccoli in auto, con conseguenze gravissime e irrimediabili, frutto il più delle volte di una vera e propria amnesia, un blackout della memoria, è stata disposta questa nuova misura cautelativa per bambini di età inferiore ai 4 anni.

La norma è entrata in vigore con estrema velocità, tanto da aver colto alla sprovvista numerosi genitori-guidatori. Vediamo allora quali sono i dispositivi antiabbandono di cui dotarsi e che possiamo comprare online o nei negozi di Pescara e dintorni.

Questo dispositivo firmato Chicco, è un'alternativa sicura e universale; infatti può essere utilizzato sia sui seggiolini già presenti sul mercato che sui nuovi seggiolini, senza alterarne le performance di sicurezza. Il dispositivo si applica sulle cinture di sicurezza del seggiolino e si collega tramite bluetooth al proprio smartphone. E' possibile avere accesso da smartphone diversi, basta che si utilizzi sempre lo stesso account; inoltre una volta attivato il dispositivo, questo emette un suono per avvertirci dell'avvenuta accensione. Infine il modello di Chicco presenta una doppia funzionalità di allarme: un primo avviso illimitato quando ci si allontana dalla macchina e un secondo tramite SMS se non è presente un'azione sul dispositivo o sull'app nei 40 secondi successivi al primo avviso.

Pro. Una volta istallato, le successive attivazioni avvengono in automatico una volta chiuso il dispositivo sulla cintura.

Contro. Il secondo allarme tramite sms prevede solo 15 avvisi gratuiti, i successivi sono a pagamento.

Questo modello consiste in un cuscinetto bluetooth da adattare sul seggiolino, che rileva la presenza del bambino a bordo dell'auto e si collega con massimo 3 dispositivi tramite l'apposita App, compatibile sia con iOS che con Android. Per attivarlo basta far passare il gancio nell’asola del cuscino e non appena ci si allontana dall'auto il sistema invia un avviso sonoro sull'app, un successivo messaggio e infine un utimo sms a tutti i contatti impostati nel caso di non risposta da quello principale scelto sull'app. In aggiunta il sensore non sentendo più il peso del bambino sul cuscinetto si disattiva automaticamente.

Pro. Nel caso di malfunzionamenti contattando il rivenditore anche su Facebook, si può far sostituire.

Contro. Il alcuni casi non viene letto il dispositivo su sistema Android.

Il doppio sistema di sicurezza di Steelmate consente l'attivazione sia tramite smartphone che manualmente applicandolo all'accendi-sigari della propria auto. Non appena si spegne l'auto viene emesso un primo allarme acustico, e questo compare sul display presente sul dispositivo applicato all'accendi-sigari; successivamente un secondo sullo smartphone per ottenere conferma. Se quest'ultima non avviene 3 SMS vengono inviati ai numeri memorizzati per i casi di emergenza, con la localizzazione della vettura. L'installazione è semplice e avviene in pochi minuti adattando il pad sotto l'imbottitura del seggiolino. Dal momento che viene utilizzato senza bluetooth offre un alert in "tempo reale" indipendentemente dall'avere il telefono con se.

Pro. Permette un avviso aggiuntivo in caso di incorretto posizionamento del bambino sul seggiolino quando si è in marcia.

Contro. Non è adatto ai veicoli che non possiedono l'accendisigari.

Dispositivi antiabbandono a Pescara: dove comprarli?

Di seguito vi lasciamo una lista di negozi, dove è possibile acquistare i nuovi dispositivi per seggiolini antiabbandono:

Bimbo Store, via Nazionale Adriatica Nord centro commerciale Il Delfino, 201, Pescara, tel. 085 4714026

Prenatal, Corso Vittorio Emanuele II, 123, Pescara, tel. 085 387136

EurekaKids, via Firenze, 110/112, Pescara, tel. 085 4219129

Bimbi & mamme, viale Europa, 97B, Villa Raspa, tel. 085 4153130 – via XXII Maggio 1944, 10, Città Sant’Angelo, tel. 085 9614327

Io Bimbo, via Verrotti, 27, Montesilvano, tel. 085 4450040