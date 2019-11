Le migliori catene da neve da comprare online: guida all'acquisto

L’obbligo delle gomme termiche, o invernali, è ormai scattato (in vigore dal 15 novembre 2019) e chi ancora non si è messo in regola, dovrà farlo immediatamente, pena sanzioni pecuniarie e possibili rischi su strada.

Infatti su alcune strade e quando le condizione metereologiche peggiorano, viaggiare con gli pneumatici giusti è necessario, per evitare eventuali slittamenti e incidenti. Fino al 15 aprile 2020 l’obbligo resta in vigore, ma se non avete intenzione di acquistare o montare le gomme invernali, allora dovete munirvi di catene da neve, da tenere sempre in auto.

Catene da neve: cosa sono e a cosa servono

Le catene da neve sono dispositivi che servono a garantire una maggiore aderenza e stabilità degli pneumatici sull’asfalto, anche in condizioni avverse (neve, strada ghiacciata).

Sul mercato è possibile trovare diversi tipi di catene da neve con tensionamento manuale (il modello classico) o automatico, che prevede un montaggio più semplice.

Si differenziano per la dimensioni e la struttura delle maglie ed è sempre importante verificare la compatibilità del modello scelto con le misure degli pneumatici della propria vettura.

È utile sapere che in Italia le uniche catene per auto omologate a norma di legge sono quelle provviste del marchio UNI; questa sigla corrisponde all’equivalente ONORM V5117 per i modelli prodotti all’estero.

König K-Summit

Le catene da neve König K-Summit sono adatte per auto, SUV o veicoli fino a 3.500 Kg di peso. Questo prodotto è ideale in particolare per le auto con cerchi in lega e con uno spazio ridotto tra pneumatico e passaruota. È dotato di un pratico sistema di serraggio a cricchetto per fissare la catena senza alcuna fatica. Le piastrine trasversali garantiscono un grip ottimale su neve e ghiaccio e le braccia richiudibili vantano un facile rimessaggio nella borsa fornita in dotazione.

Bottari Rapid T2

Le catene invernali Bottari Rapid T2 sono compatibili con la maggior parte degli pneumatici di auto, SUV, camper, veicoli commerciali leggeri e camion. Catene da neve facili da installare, dotate di tensionatore con cavo flessibile autobloccante. Sono costruite con maglia compatta a sezione “D” e sono caratterizzate da un minimo ingombro, circa 9 mm.

Goodyear G9

Questo modello vanta uno spessore di 9 mm, tensionatore autobloccante e maglie a struttura a rombo. Sono conformi alla normativa europea, facili da montare e dal costo contenuto.

König CD

König, che è tra le migliori marche in assoluto per la produzione di catene da neve, propone anche il modello CD. Le catene da neve presentano un ingombro di 9 mm, sono dotate di tensionamento manuale e sistema di microregolazione brevettato, che garantisce una tensione perfetta della catena. Non mancano, infine, bottoni in nylon di protezione per i cerchi in lega.

