Antifurto moto: guida alla scelta migliore e più sicura

In estate si circola maggiormente sulle due ruote, ma bisogna fare attenzione ai malintenzionati. Ecco una piccola guida per scegliere il miglior antifurto moto per evitare che qualcuno se ne impossessi impropriamente.

Prima di trovare quello giusto bisogna ricordare che bisogna distinguerli per macro categorie:

antifurti meccanici

antifurti elettronici

Antifurti moto meccanici: i modelli

Rientrano nella categoria degli antifurti più utilizzati per moto perché tra i più economici. Il più comune è certamente la catena con lucchetto da legare a un palo o il classico bloccadisco, usato anche per gli scooter di cilindrata minore, come i 125, che può essere dotato anche di sistema di allarme acustico. Un buon antifurto moto resta sempre la catena in acciaio cementato con diametro di 10 millimetri (o più) con guaina di protezione.

Antifurti moto elettronici: le proposte

Soluzioni più costose ma, in teoria, più sicure. Sono gli antifurti moto elettronici, tra cui troviamo gli immobilizer, che impediscono al mezzo di accendersi, i sistemi che bloccano il motore quando la chiave non è inserita e l’allarme acustico, utile per scacciare il ladro.

Non mancano l’antifurto moto satellitare, la tecnologia più avanzata e costosa, che, attraverso il sistema GPS, permette di monitorare la posizione della moto.

Antifurto moto: i prezzi

Se non volete spendere molto, sappiate che è possibile comprare un antifurto moto a soli 30 euro (catene e bloccadisco). Si sale, invece, se opterete per una soluzione elettronica, per cui si arriva a spendere anche 100 euro.

Dove comprarli?

Gli antifurto moto, in base alla tipologia selezionata, potete acquistarli direttamente dal negozio dove avete comprato la moto e nei centri di sicurezza, dove è possibile trovare anche gli antifurto auto a Pescara.

