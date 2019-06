Come scegliere il miglior antifurto auto: consigli per ogni esigenza

Quando si acquista un veicolo, lo si dota di diversi optional e uno di questi è l’antifurto auto. Come scegliere quello giusto? Qual è il migliore? Non esiste un’unica risposta, perché bisogna tenere conto di una serie di esigenze.

Per aiutarvi nella selezione, vediamo quali sono le tre tipologie:

antifurto auto meccanico

antifurto auto elettronico

antifurto auto satellitare

Scopriamo dettagli e caratteristiche di ciascuno, così da poter scegliere qual è quello più adatto per la propria autovettura.

Antifurti meccanici: i più economici

Chi vuole proteggere la propria auto dai ladri ma non ha intenzione di spendere un patrimonio, potrà scegliere gli antifurti meccanici. Questi dispositivi permettono di bloccare fisicamente alcune parti della vettura, per far sì che nessuno possa metterla in moto. Le parti in questione sono: sterzo, pedali e cambio. Tuttavia, questo tipo di antifurto è visibile dal vetro del finestrino, quindi scoraggia alla sola vista, ma è anche ben noto ai ladri, che potrebbero riuscire a disinnescarlo e rubare comunque la vettura. Il costo degli antifurti auto meccanici si aggira sotto i 100 euro.

Antifurti elettronici: immobilizer e con sirena

Saliamo di livello scoprendo quelli che sono gli antifurti auto elettronici. In questo caso troviamo diversi prodotti che emanano segnali di allarme, ovvero suoni che si azionano quando qualcuno cerca di forzare l’auto senza la chiave. Anche questi non sono infallibili, perché i ladri più preparati, potrebbero riuscire a decodificare il segnale.

Antifurto satellitare: GPS e collegamento dati

Chi vuole qualcosa di più sicuro, potrà optare per gli antifurti satellitari, capaci di monitorare la posizione dell’auto. Questi utilizzano segnali GPS e collegamento dati e il servizio di tracciamento prevede un canone periodico. Spesso sono servizi offerti insieme all’assicurazione auto e permettono di risparmiare sulla polizza. Anche in questo, è possibile che il ladro disattivi il segnale e rubi comunque l’auto.

