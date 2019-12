Adas, i nuovi sistemi auto per viaggiare in sicurezza

Gli Advanced Driver Assistance Systems, meglio noti come Adas, sono i nuovi sistemi elettronici di sicurezza auto, che migliorano notevolmente l’esperienza alla guida. Questa tecnologia del tutto nuovo, di cui si sente ancora poco parlare, è pensata per prevenire eventuali incidenti. Ma, attenzione, non si tratta di un nuovo optional, ma di un insieme di questi, che comprende i già noti sensori pioggia, per il parcheggio, cruise control, frenata automatica d’emergenza e riconoscimento automatico dei segnali stradali.

Il cruise control adattivo è probabilmente uno dei più importanti tra questi sistemi, perché riesce a mantenere la velocità di andatura costante anche in base al traffico. Infatti, è in grado di ridurre o aumentare automaticamente la velocità in base alla situazione del traffico, mantenendo sempre la giusta distanza di sicurezza dagli altri veicoli, grazie all’utilizzo di radar e telecamere.

Un altro importante fattore è il Lane Keeping System che avvisa il guidatore del superamento della linea di corsia e riporta automaticamente il veicolo nella carreggiata.

Tra i sistemi Adas più diffusi troviamo anche il Blind Spot Assist, ovvero il monitoraggio dell’angolo cieco”. Serve a tenere sotto controllo il cosiddetto “angolo morto” dello specchietto. In caso di un potenziale pericolo di collisione, questo sistema avverte il guidatore con un suono o con una vibrazione del volante.

Il Traffic Sign Recognition è invece il sistema in grado di visualizzare i segnali stradali sulla strumentazione dell'auto grazie ad una telecamera puntata sulla strada.

Obbligo dei sistemi di assistenza alla guida dal 2022

In tutta l’Europa, a partire dal 2022, i sistemi di assistenza alla guida diventeranno obbligatori. Per le vetture già in commercio, omologate per la vendita prima del 2022, le nuove dotazioni diventeranno obbligatorie a partire dal 2024.

Le nuove auto dovranno montare le seguenti dotazioni di sicurezza: frenata automatica d'emergenza, regolazione intelligente della velocità, mantenimento attivo della corsia di marcia, predisposizione per il montaggio del rilevatore del tasso alcolemico, sistemi di rilevamento della stanchezza e della distrazione del guidatore, scatola nera e telecamera di retromarcia.

Il consiglio : quando vi recate in un concessionario di Pescara o provincia, chiedete sempre che la vettura sia dotata di questi sistemi di sicurezza, per poter essere certi di viaggiare sicuri ed essere in regola con la normativa stradale europea.

