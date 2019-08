Gli accessori indispensabili per chi viaggia in auto

Gli accessori auto da viaggio possono rivelarsi davvero indispensabili in alcune situazioni, spesso d’emergenza. Ma quali sono quelli da portare sempre con sé? Se state per partire, per affrontare un lungo tragitto o semplicemente volete stare tranquilli anche quando percorrete distanze brevi e medie, ecco gli accessori auto da viaggio da avere.

Set attrezzi per auto Black&Decker

Un kit attrezzi serve per aggiustare qualcosa che si rompe e può servire quando si è in viaggio on the road. Questo di Black&Decker è compatto e piccolissimo e comprende chiavi inglesi, torcia, pinze e cacciavite con punte intercambiabili. Davvero utile.

Scopri di più su Amazon.it a 39 euro

Tendine parasole Uarter

Per far sì che l’abitacolo non si surriscaldi troppo in estate, conviene usare un parasole e anche delle tendine, come queste di Uarter in rete elastica e flessibile, capace di bloccare oltre il 98% dei raggi UV.

Scopri di più su Amazon.it a 16 euro

Borsa termica

Per tenere l’acqua, e non solo, al fresco quando si è in viaggio, può tornare utile, oltre ai frigoriferi portatili, anche le borse termiche, come questa di Tomshoo, declinata in misure differenti.

Scopri di più su Amazon.it a partire da 19 euro

Kit di Primo Soccorso

Se può succedere qualcosa alla vettura, può accadere anche alle persone in auto, ecco perché bisogna sempre avere un kit di primo soccorso.

Scopri di più su Amazon.it a 17 euro

Supporto Tablet Poggiatesta

Soprattutto se si viaggia con bambini, che ovviamente si annoieranno durante il tragitto, diventando piuttosto nervosi, è bene prevedere qualcosa che li intrattenga. Può tornare utile, in questo caso, un supporto per tablet. Il modello che vi proponiamo è di Poophuns ed è adatto per tablet con dimensione da 6 a 11 pollici.

Scopri di più su Amazon.it a 10 euro

Caricabatteria da auto USB

Se il telefono è scarico è utile avere con sé un caricabatteria Usb, che può ricaricare anche il tablet.

Scopri di più su Amazon.it a 9 euro

Cuscino da viaggio

Per riposarsi comodamente, è utile portarsi dietro un cuscino da collo in memory foam, come questo di Power of Nature, che è parte di un kit che comprende anche una mascherina e tappi per le orecchie.

Scopri di più su Amazon.it a 19 euro