Ricevitori Bluetooth: accessori indispensabili per vecchie auto

I ricevitori Bluetooth sono gli accessori indispensabili per collegare l’autoradio allo smartphone. Chi possiede una vecchia vettura e ha la necessità o semplicemente la voglia di usufruire di una specie di sistema integrato, potrà cavarsela con pochi euro, acquistando proprio un ricevitore Bluetooth apposito.

Cosa sono i ricevitori Bluetooth per auto

In sostanza i ricevitori Bluetooth sono dei complementi per l’auto, da collegare attraverso l’ingresso Aux da 3,5 mm e sono dotati di microfono integrato, per consentire le chiamate in vivavoce.

Funzionano con alimentazione Usb o a batteria e consentono di ascoltare persino la musica di Spotify direttamente dall’autoradio.

Il costo dei ricevitori Bluetooth è davvero molto basso, perché in alcuni casi si spende anche meno di 10 euro. Potrebbe essere una buona idea regalo di Natale, visto che manca poco al 25 dicembre!

Vediamo quali sono i ricevitori Bluetooth 2019 migliori da comprare online.

Mpow

Il ricevitore Mpow è dotato di batteria ricaricabile con 10 ore di autonomia. Si tratta di un modello con microfono integrato, modulo Bluetooth in versione 5, utilizzabile anche su impianti stereo o cuffie non dotate di Bluetooth.

Scopri di più su Amazon a 14 euro

Aigital

Da Aigital arriva un altro ricevitore alimentato a batteria, dotato anche di slot per una microSD che consente l'ascolto della nostra musica preferita senza utilizzare lo smartphone. Questo è un ricevitore dotato di Bluetooth in versione 4.0, microfono integrato e autonomia fino a 8 ore.

Scopri di più su Amazon a 8 euro

Aukey

Il modello di Aukey è dotato di alimentazione via USB ed è accompagnato da un accessorio da collegare all'accendisigari con 3 porte USB, fino a 5V/3.1A, utile ad alimentare non solo il ricevitore, ma anche smartphone, tablet e altri dispositivi. Accessorio con Bluetooth 4.0, microfono incorporato e pulsanti per la gestione di chiamate e tracce audio.

Scopri di più su Amazon a 23 euro

Dutison

Il modello di Dutison è un ricevitore dalle ridotte dimensioni, con alimentazione USB e modulo Bluetooth in versione 5.0. Accessorio con microfono incorporato e raggio d'azione fino a 10 metri.

Scopri di più su Amazon a 17 euro