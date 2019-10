Saldo punti patente: come controllare quanti ce ne sono?

Qual è il saldo punti della patente? Dal 1° luglio 2003 è in vigore la patente a punti, un meccanismo introdotto in Italia per ridurre il numero di persone che guidano in modo sbagliato: senza cintura o oltre il limite di velocità, ad esempio.

Nel caso in cui, dopo un numero cospicuo di infrazioni o se queste sono particolarmente gravi, i punti vengono decurtati, fino all’azzeramento. Quando questo avviene, all’automobilista verrà ritirata la patente e dovrà rifare dall’inizio l’esame per conseguirla, sia teorico sia pratico.

Come funziona il meccanismo dei punti?

Una volta conseguita la patente, si inizia da un monte di 20 punti, che potranno aumentare o diminuire, in base alla condotta del possessore della licenza di guida. In caso di infrazione, nei primi 3 anni di guida (neopatentati), verranno decurtati il doppio dei punti previsti dal Codice della Strada.

Se un automobilista si comporta bene, quindi non commette errori, ogni anno si vedrà riconoscere direttamente sulla patente un bonus di 2 punti aggiuntivi, fino a un massimo di 30 punti sulla patente. I neopatentati, ne guadagnano solamente 1 all’anno.

I metodi per verificare il saldo punti della patente

Scopriamo allora come capire quanto punti abbiamo sulla patente.