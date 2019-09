Iva sulle patenti: anche le autoscuole abruzzesi chiuse per protesta

Anche in Abruzzo serrande abbassate domani 18 settembre nelle autoscuole per protestare contro l'introduzione dell'Iva al 22% sulle patenti a partire dal 3 settembre scorso ed il recupero retroattivo dell'imposta su tutti i corsi per le patenti effettuati fino al 2014.

A protestare le associazioni di categoria Unasca e Confarca che lanciano un appello al parlamento, per sospendere il cambio di regime fiscale deciso dall'agenzia delle entrate. L'esenzione Iva era in vigore dal 1972. Difficile se non impossibile, spiegano le autoscuole, recuperare l'aliquota Iva sugli ex allievi che hanno già pagato in base ai listini degli anni scorsi, inoltre si rischia un calo delle ore di guida degli allievi con conseguenze sulla sicurezza stradale.

Domani ci sarà un incontro a Roma alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario abruzzese Castaldi e del senatore Luciano D'Alfonso.

Emilio Patella, segretario nazionale delle Autoscuole Unasca:

La stima, al ribasso, è di circa 110 mila euro per ciascuna delle 7 mila autoscuole attive in Italia. Significa vendere la casa. Voglio sperare che la politica sia in grado di evitare questa macelleria sociale con un intervento veloce che ribadisca la certezza del diritto e la possibilità di formare le persone alla sicurezza stradale

Paolo Colangelo, presidente della Confarca: