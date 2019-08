Denny Zardo vince la 57a cronoscalata “Svolte di Popoli”

Denny Zardo su Norma M20 vince la 57^ cronoscalata “Svolte di Popoli”, prova valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord/Sud. Dopo il primato assoluto nella doppia manche delle prove ufficiali, il pilota veneto si ripete anche in gara mettendosi alle spalle tutti gli altri concorrenti con un tempo complessivo di 6’06”.83, il più basso di sempre in termini di risultati sommati sui 7,5 Km di percorso con partenza da Popoli e arrivo appena prima del bivio per San Benedetto in Perillis.

Migliorato, dunque, quello che fino ad oggi era stato il miglior tempo complessivo di 6’08”.12 fatto registrare nel 2016 da Simone Faggioli, che tuttavia conserva il record sulla singola manche con il suo imbattuto 3’00”.12.