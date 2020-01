Bollo auto 2020: le ultime novità

Con la recente manovra di governo molte voci della spesa famigliare sono state ampiamente rivisitate. Tra queste c’è quella che riguarda il bollo auto 2020, che già a gennaio molti automobilisti devono rinnovare.

Una delle novità è rappresentata dalla cancellazione della sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione per il commerciante non munito di Pos.

Sono proprio le modalità di pagamento ad aver subito il cambiamento più drastico, ma non si tratta in effetti di una vera e propria novità.

Dal 1° gennaio 2020 tutti i versamenti del bollo auto dovranno avvenire tramite circuito PagoPa.

Non si tratta di un cambiamento inaspettato, visto che nella maggior parte dei casi – ha sottolineato Il Sole 24 Ore – era già così. Ora anche il canale che le agenzie di pratiche auto conservavano per il pagamento su veicoli intestati a residenti in altre regioni risulta chiuso.

Nella manovra 2020 sono inoltre definite nuove norme per contrastare l’evasione del bollo auto. Infatti è ora possibile incrociare i dati delle banche dati Aci-Pra con quelle delle Regioni. In questo modo sarà immediatamente visibile se il bollo è stato pagato oppure no.

Il Fisco controllerà, poi, le targhe automobilistiche. Ciò vuol dire che la banca dati dell’Agenzia delle Entrate si arricchisce dei dati presenti nel Pra (che non sarà abolito). L’iniziativa è stata proposta da Carla Ruocco (M5S) e Gian Mario Fragomeli (Pd) proprio per contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche. I dati saranno resi disponibili all’Agenzia delle Entrate e alle regioni e province. Questi enti gestiranno le banche dati in comune con un disciplinare con il Pubblico registro automobilistico.

Inoltre diremo addio al certificato di proprietà. Dal 1° gennaio le informazioni del veicolo saranno contenute nel documento unico di circolazione.