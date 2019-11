Autovelox Speed Scout nel Pescarese, controlli della polizia provinciale: ecco dove e quando

Autovelox Speed Scout in diversi paesi della provincia di Pescara in questo mese di novembre.

A effetturare i controlli saranno gli agenti della polizia provinciale che grazie al sistema Speed Scout non solo rileveranno il superamento di limiti di velocità ma anche l'eventuale esecuzione della revisione e mancanza della copertura assicurativa dei veicoli in transito.

I poliziotti provinciali, come fa sapere il comandante Giulio Honorati, eseguiranno il controllo nella giornata di giovedì 21 novembre.

I controlli verranno eseguiti sulla strada regionale 602 e sulla strada provinciale 44 che attraversano i seguenti territori comunali: