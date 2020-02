Autovelox Circonvallazione Pescara-Francavilla, i controlli previsti fino a marzo nelle gallerie

Speed Scout nelle gallerie della circonvallazione tra Pescara e Francavilla al Mare a marzo.

Sono stati decisi i giorni nei quali l'automobile della polizia municipale sarà attiva per eseguire i controlli.

Gli agenti della Municipale di Francavilla dotata del sistema Speed Scout (con tanto di pannello lumimoso sul tetto) saranno in azione nelle gallerie "Le Piane" e "San Silvestro" per 5 volte nel mese di marzo per eseguire i controlli dinamici della velocità lungo la variante della strada statale Adriatica.

Questi i giorni nei quali, dalle ore 6 alle 20, l'auto della polizia municipale potrà essere (in modo non continuativo) nelle due gallerie con l'obiettivo di controllare la velocità dei veicoli in transito: