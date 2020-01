Autovelox Circonvallazione Pescara-Francavilla, i controlli previsti a febbraio nelle gallerie

Stabiliti i primi due giorni del mese di febbraio nei quali saranno eseguiti i controlli con l'autovelox nelle gallerie della circonvallazione Pescara-Francavilla al Mare.

L'auto della polizia municipale di Francavilla dotata del sistema Speed Scout sarà in azione nelle gallerie "Le Piane" e "San Silvestro".

I controlli dinamici della velocità lungo la variante della strada statale Adriatica saranno eseguiti dalla polizia municipale.

Ufficializzato dunque il calendario dei giorni del mese di febbraio nei quali l'auto dotata del sistema Speed Scout (con tanto di pannello lumimoso sul tetto) effettuerà i controlli nei tunnel "Le Piane" e "San Silvestro" nel territorio francavillese.

Questi i giorni nei quali, dalle ore 6 alle 20, l'auto della polizia municipale potrà essere (in modo non continuativo) nelle due gallerie con l'obiettivo di controllare la velocità dei veicoli in transito: