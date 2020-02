I ladri preferiscono le Fiat: la classifica delle auto più rubate in Italia

I ladri preferiscono le vetture italiane. In cima alla classifica delle auto più rubate in Italia ci sono tre veicoli targati Fiat: Panda, 500 e Punto. Il Suv più desiderato dai malintenzionati, invece, è il Nissan Qashqai.

Polizia di Stato e Corriere della Sera hanno stilato la lista dei veicoli preferiti dai ladri, che entrano in azione soprattutto in Campania. La regione, che vanta anche il primato per la difficoltà di ritrovamento delle auto rubate, è seguita da Lazio, Puglia, Lombardia e Sicilia.

I furti di auto sono nettamente aumentati, registrando un +5,25%, mentre è in calo la percentuale di ritrovamento di auto rubate, che è scesa al 39,5% rispetto al 53% registrato nel 2017.

Le auto rubate in totale sono 105.239 unità e i ladri hanno dimostrato di preferire quelle del marchio Fiat.

Le auto più rubate in Italia

Di seguito la classifica delle auto più rubate in Italia nel 2018:

1. Fiat Panda

2. Fiat 500

3. Fiat Punto

4. Lancia Y

5. Volkswagen Golf

6. Ford Fiesta

7. Smart Fortwo Coupè

8. Renault Clio

9. Fiat Uno

10. Opel Corsa

I Suv più rubati in Italia

Dalla Polizia di Stato arriva anche la classifica dei dieci Suv più rubati nel nostro Paese:

1. Nissan Qashqai

2. Land Rover Range Rover

3. Land Rover Evoque

4. Toyota Rav 4

5. Kia Sportage

6. Hyundai Tucson

7. BMW X5

8. Mercedes ML

9. BMW X1

10. Mitsubishi Pajero

