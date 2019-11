Abruzzesi alla guida: per 2 su 3 le app aumentano la sicurezza in strada

Anche se l’uso dello smartphone alla guida non è consentito, gli abruzzesi al volante adorano utilizzare le app, ma solo per facilitarsi il compito. Infatti 2 persone su 3 ha dichiarato di utilizzare le funzioni tecnologiche di alcune applicazioni sul telefono per rendere la propria esperienza in auto migliore, più performante ma soprattutto più sicura.

I dati, che sono stati raccolti nell’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, svelano che a popolare le strade delle città italiane saranno sempre più le auto connesse secondo gli abitanti di Pescara e del resto della regione.

Gli abruzzesi sono anche convinti che la guida autonoma è davvero il futuro mentre credono poco nello sharing, ovvero la possibilità di condividere la propria auto con altre persone.

Sicurezza alla guida e comportamenti da migliorare

Gli abruzzesi sono consapevoli che alla guida non sono proprio irreprensibili: tra i comportamenti da migliorare, il 66% degli intervistati indica l’utilizzo dello smartphone, il 43% il mantenimento delle distanze di sicurezza e il 28% il mancato utilizzo delle frecce. Nella lista dei comportamenti proibiti più ricorrenti anche i sorpassi pericolosi (29%), guida troppo sportiva (24%), le manovre e frenate brusche (16%) e i cambi di direzione o corsia improvvisi (15%).

Gli abitanti della nostra regione adorano anche le app più semplici, come quella per la navigazione, e le funzioni per il rilevamento automatico dei danni in caso di incidente (36%) per trovare parcheggio (33%).

Gli abruzzesi e le auto elettriche e alternative

Circa il 68% degli abruzzesi sono propensi all’acquisto di un’auto elettrica o ibrida perché fa risparmiare grazie alla riduzione dei consumi e permette di ridurre le emissioni ambientali. Eppure sono in pochi quelli che l’hanno acquistata o hanno intenzione di farlo, perché troppo costosa e perché non saprebbero dove ricaricarla, nonostante le diverse colonnine elettriche situate a Pescara, in varie zone della nostra città.

La guida autonoma è davvero il futuro

Secondo la ricerca, la maggioranza degli abruzzesi (54%) ha una considerazione positiva delle auto a guida autonoma perché più sicure anche per chi di solito non è a suo agio al volante o non pratico dei parcheggi ed anche nel caso in cui si debba affrontare un viaggio – magari anche lungo – e ci si senta stanchi. Tuttavia, il 36% ancora diffida, temendo malfunzionamenti tecnologici e di non poter intervenire e l’11% dichiara che non vorrebbe mai rinunciare al piacere di guidare.