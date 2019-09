Muoversi green a Pescara: ecco quali sono i migliori scooter elettrici del 2019

Gli scooter elettrici rappresentano delle valide soluzioni per spostarsi a Pescara rispettando l’ambiente, e non solo. Possono circolare sempre e ovunque, sono estremamente silenziosi, consumano poco ed è possibile acquistarli usufruendo degli eco-incentivi statali e regionali.

I possessori di ciclomotori elettrici godono dell’esenzione dal pagamento del bollo per i primi 5 anni, di uno sconto sul premio di assicurazione e non imbattono in costi di manutenzione particolarmente alti, tutt’altro.

Volete fare un salto di qualità e acquistare uno scooter elettrico? Ecco i migliori modelli attualmente sul mercato.

Askoll eS1

Lo scooter elettrico eS1 di Askoll è un modello monoposto dal design pulito e minimale. Il motore brushless da 1,5 kW è capace di spingerlo a 45 km/h di velocità massima, mentre la batteria, che garantisce 40km di autonomia, è estraibile ed è possibile ricaricarla a una comune presa elettrica domestica.

Prezzo di listino: 2.290 euro.

Vespa elettrica

La Vespa elettrica vanta la stessa linea del suo modello a benzina. La sua potenza è pari a 4 Kw e può arrivare a un massimo di velocità di 45 km/h. La batteria agli ioni di Litio garantisce 100 km di autonomia e si ricarica in 4 ore. Inoltre, c’è anche la Vespa Elettrica X, con generatore alimentato a benzina che consente un’autonomia fino a 200 chilometri.

Prezzo di listino: 4.818 euro.

BMW C Evolution

Il più caro ma anche quello più performante e dal design ricercato. Lo scooter elettrico BMW C Evolution ha una linea squadrata e decisa, dettagli moderni e vanta prestazioni eccellenti. Ha una velocità massima autolimitata elettronicamente a 120 km/h, con un'accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 2,8 secondi.

Prezzo di listino: 15.650 euro.

Niu NGT

Altro ottimo scooter elettrico diffuso e consigliato tra gli amanti dei motori green è il Niu NGT. Il ciclomotore è dotato di motore Bosch da 3 kW installato nel mozzo ruota posteriore e vanta batterie asportabili Panasonic agli ioni di litio. Niu NGT promette fino a 100 km di autonomia e si ricarica in 3 ore e mezzo.

Prezzo di listino: 3.999 euro.