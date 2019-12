Le migliori moto elettriche dell’anno

Sfrecciare sulle due ruote, non vuol dire per forza inquinare l’ambiente. Basta scegliere le moto elettriche per poter fare un giro in sella, da soli o in compagnia, tenendo comunque cura dell’aria che respiriamo, e non solo.

Ma quali sono le migliori? I mezzi sportivi, naked e da cross, adatti a tutte le esigenze, tengono conto delle emissioni. Le novità dell’anno mostrano elementi dal design ricercato, hanno un’autonomia fino a 400 chilometri, raggiungono una velocità massima fino a 240 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in tre secondi.

Energica Eva Ribelle

Energica Eva Ribelle è italiana ed è la prima 100% streetfighter elettrica. Presenta un look aggressivo e dalle interessanti prestazioni, con una potenza di 107 kw, una coppia di 215 nm ed una velocità massima di 200 Km/h. Da non sottovalutare la sua autonomia, pari a 400 km in uso urbano. Il prezzo parte da 27.990 euro.

Energica Ego

Sempre dalla stessa casa produttrice troviamo Ego, una moto elettrica dalle elevate prestazioni con una velocità massima di 240 Km/h. Esiste anche la versione Ego+ dotata di una batteria da 21,5 kw derivata dall’esperienza racing. Ha un’autonomia fino a 400 km in modalità urbana, 230 km in guida combinata e 180 km in guida sostenuta. Il prezzo parte da 23.990 euro.

Harley-Davidson LiveWire

L’Harley-Davidson LiveWire è una naked elettrica in grado di scattare da 0 a 100 Km/h in tre secondi e con un'autonomia fino a 150 chilometri. Ricordiamo, inoltre, il leggero telaio in alluminio, le sospensioni Showa completamente regolabili e la potenza di 78 kw. Il suo prezzo di listino parte da 34.200 euro.

KTM Freeride E-XC 2019

KTM Freeride E-XC 2019 è una moto da cross elettrica, con un prezzo di listino di 11.825 euro. Ha un motore elettrico brushless a magnete sincrono permanente con una potenza di 9 kw e coppia di 42 nm. Vanta un telaio perimetrale composito in acciaio-alluminio e l’autonomia, che con mappa Economy, arriva ad un’ora e mezza di utilizzo.

