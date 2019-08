Fat bike: le biciclette “grasse” che hanno conquistato i ciclisti (e non solo)

Si chiamano fat bike e, letteralmente, sono biciclette grasse. Il nome deriva dal loro aspetto, visto che vantano cerchi e pneumatici molto larghi. Oltre al fattore estetico, c’è da dire che queste due bici presentano la possibilità di utilizzare pressioni minori per le ruote, così da consentire una migliore tenuta, soprattutto sui terreni più difficili.

Ma perché stanno spopolando e in città a Pescara se ne vedono sempre di più?

Cosa sono le fat bike?

Le fat bike sono biciclette di fatto nate intorno agli anni ‘80 ma in circolazione, principalmente, dal 2005. Sono pensate per superare i limiti tradizionali delle mountain bike, quindi per affrontare terreni difficili, grazie alla migliore aderenza delle ruote. La bassa pressione consente di pedala anche su superfici morbide, come neve, fango e sabbia, e su quelle sconnesse, come i greti dei fiumi, ovvero la parte del letto senza acqua.

Le fat bike hanno un’ampia superficie di appoggio, che garantisce una maggiore facilità di controllo. Questo dettaglio le rende particolarmente amate non solo dai ciclisti più audaci, ma anche da chi è alle prime armi.

Non pesano molto, anche se si chiamano “grasse”, anzi in genere il peso è lo stesso delle mountain bike, ma è anche possibile acquistare modelli che pesano meno di 10 kg.

Il forte attrito e l’aderenza al terreno non permette a queste bici di sfrecciare, quindi la velocità è compromessa. Questo è uno dei principali svantaggi delle fat bike, che non sono particolarmente indicate nemmeno per le lunghe percorrenze.

Ad ogni modo, ad oggi, esistono anche modelli di fat bike con pedalata assistita o ammortizzate.

Dove comprare le fat bike a Pescara?

Ecco alcuni negozi che vengono le fat bike in città:

