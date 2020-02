Le migliori auto a metano del 2020 (e perché comprarne una)

Le auto a metano, che in realtà presentano la doppia alimentazione benzina-metano, inquinano poco e consentono un notevole risparmio sull'acquisto di carburante. Anche il bollo auto costa meno se si possiede un mezzo a metano. In tutta Italia per i conducenti in possesso di una vettura con questa alimentazione è prevista una riduzione del 75%.

Tuttavia, non mancano degli svantaggi, a cominciare da una rete di distribuzione, che non risulta capillare come quella dedicata ai veicoli benzina e diesel. Inoltre non dimentichiamo la revisione delle bombole da effettuare ogni 4-5 anni.

Fiat Panda Natural Power

La vettura più venduta nel 2019 in Italia è disponibile anche con alimentazione a metano. La Fiat Panda Natural Power è dotata del motore TwinAir Turbo da 0.9 litri e 70 cavalli; rispetto alla versione a benzina monta un assetto leggermente rialzato necessario per consentire l’installazione delle bombole nella parte sottostante del pianale. Vettura disponibile in due allestimenti (Easy e Lounge) con prezzi a partire da 16.250 euro.

Polo TGI

La Polo TGI è una vettura dal look curato e moderno spinta da un propulsore da un litro, con una potenza di 90 CV. I serbatoi di metano da 13,8 kg sono posizionati sotto il pianale senza togliere spazio all'abitacolo e senza compromettere la sua capacità di carico. Inoltre, in caso di necessità, è presente anche un serbatoio della benzina da nove litri. Vettura dotata delle più moderne tecnologie e disponibile in tre allestimenti a partire da 17.150 euro.

Seat Arona TGI

Il crossover Seat Arona TGI vanta un design sportivo realizzato sul pianale MQB utilizzato anche dalla Ibiza. Arona offre un ampio e modulabile abitacolo ed è spinto da un propulsore da 1.0 l, tre cilindri, turbo, da 95 CV. Infine i prezzi a partire da 19.250 euro.

Skoda Octavia G-TEC

La Skoda Octavia G-TEC è una comoda station wagon spinta da un propulsore 4 cilindri, da 1,5 litri con una potenza di 136 CV e velocità massima di 202 Km/h. Vnata, inoltre, l’autonomia a metano fino a 480 chilometri e il cambio automatico DSG a 7 marce. Station wagon acquistabile a partire da 27.740 euro.

Accessori in auto: i prodotti più venduti sul web

Michelin Raschietto per ghiaccio

Spray Antighiaccio Arexons

Liquido lavavetri inverno Arexons

Kit pronto soccorso