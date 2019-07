Auto gpl: tutto quello che c’è da sapere sull’impianto, dalla revisione ai tagliandi

Sono sempre più diffusi i veicoli ad alimentazione alternativa, in particolar modo le auto con impianto gpl. Non c’è bisogno di comprare all’origine una vettura con gpl integrato, è anche possibile montare l’impianto in un secondo momento. Ad ogni modo, in qualsiasi caso, è sempre bene fare la giusta manutenzione, che prevede costi e tagliandi periodici.

Solo rispettando il programma di controlli, garantirete un buon funzionamento dell’intero impianto gpl.

Manutenzione ordinaria

Le vetture a gpl prevedono costi molto bassi per quanto riguarda il rifornimento, ma sono più alti per la manutenzione. Quella periodica si effettua come per qualsiasi altra vettura, ovvero una volta l’anno o ogni 20mila km.

I prezzi della manutenzione dell’impianto a gpl sono variabili, perché tutto dipende dal tipo di auto, ma in media si paga 50 o 100 in più rispetto al tagliando una vettura a benzina o diesel. La spesa maggiorata è dovuta al controllo, che verifica se ci sono perdite nell’impianto, alla sostituzione di filtri e regolazioni varie.

Sostituzione del serbatoio dell’impianto gpl

Ogni 10 anni si deve obbligatoriamente sostituire il serbatoio dell’impianto gpl. I costi si aggirano intorno ai 500 euro.

Manutenzione straordinaria

Tra i costi di manutenzione straordinaria bisogna considerare la revisione della testata del motore, che può arrivare anche a 1000 euro. Inoltre, gli impianti gpl sono noti per “velocizzare” l’usura delle valvole del motore, motivo per cui bisogna farle controllare durante i tagliandi e sostituirle.

Consiglio: per garantire una buona durata del motore, conviene utilizzare anche l’alimentazione a benzina.

Revisione dell’impianto gpl

La revisione della vettura con impianto gpl è obbligatoria per legge e ha la stessa periodicità delle vetture a benzina o diesel: ogni 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2.

Dove installare l’impianto gpl a Pescara?

Ci sono diversi contatti che possono tornarvi utili per installare e fare manutenzione all’impianto gpl a Pescara. Eccone alcuni:

Autofficina Cetrullo , via Tiburtina, 207, Pescara, tel. 085 51580

, via Tiburtina, 207, Pescara, tel. 085 51580 Autofficina Enrico Mazza , via Nazionale Adriatica Nord, 284, Pescara, tel. 085 77886

, via Nazionale Adriatica Nord, 284, Pescara, tel. 085 77886 Di Gesualdo Liberato , via Mezzanotte, 61, Pescara, tel. 085 60363

, via Mezzanotte, 61, Pescara, tel. 085 60363 Tiburtina Ricambi , via Lago Sant’Angelo, 9/1, Pescara, tel. 085 52852

, via Lago Sant’Angelo, 9/1, Pescara, tel. 085 52852 Scarponcini Franco, via Stradonetto, 221/1, Pescara, tel. 347 7296574

